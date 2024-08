Combate a incêndio na Madeira. A situação ao minuto

"É a conjugação destes dois meios - meio terrestre e meio aéreo - que dá bons resultados", afirmou Duarte Costa no 360 da RTP.



Sobre os 60 operacionais enviados do continente para o terreno, o presidente da ANEPC explicou que a região tinha pedido um número inferior, estando inicialmente previstos cerca de 45.



"Mas nós achámos que, para além da condição do combate no terreno, devia ir uma força musculada para trabalhar bem no terreno com ferramentas e também algum apoio em termos de conhecimento da estrutura do incêndio", elucidou. Duarte Costa reconhece que este é um trabalho "difícil e doloroso" e que vai "servir de exemplo" para situações semelhantes que possam vir a acontecer num futuro próximo.



Questionado sobre se, como responsável da Proteção Civil, permaneceria de férias perante um cenário de incêndio, o presidente da ANEPC respondeu que nunca tira férias no verão "porque pode haver sempre o risco de incêndio".



"Mas isso é da minha perfeita escolha pessoal. Não há nenhum nexo de causalidade que nós possamos dizer que uma pessoa deve ou não deve estar de férias. Há elementos da minha estrutura que estão de férias e que em caso de necessidade voltam rapidamente para tomar conta das situações", acrescentou.