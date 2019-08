Partilhar o artigo Combustíveis. Proteção Civil com "reservas para mais de dois meses", garante ministro Imprimir o artigo Combustíveis. Proteção Civil com "reservas para mais de dois meses", garante ministro Enviar por email o artigo Combustíveis. Proteção Civil com "reservas para mais de dois meses", garante ministro Aumentar a fonte do artigo Combustíveis. Proteção Civil com "reservas para mais de dois meses", garante ministro Diminuir a fonte do artigo Combustíveis. Proteção Civil com "reservas para mais de dois meses", garante ministro Ouvir o artigo Combustíveis. Proteção Civil com "reservas para mais de dois meses", garante ministro

Tópicos:

Proteção Civil, Eduardo Cabrita,