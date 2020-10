Começa hoje 2ª fase de vacinação contra a gripe abrangendo população com mais de 65 anos

A coordenadora do Programa Nacional de Vacinação revela que, este ano, as farmácias vão ter menos vacinas contra a gripe, mas sublinha que o Serviço Nacional de Saúde abrange mais grupos de risco com a vacina gratuita. Teresa Fernandes lembra, também, que é necessário agendar no centro de saúde o dia para tomar a vacina.