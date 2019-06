Começa hoje a greve dos funcionários judiciais

Os funcionários judiciais exigem um suplemento de 10 por cento no ordenado.



Próxima quinta-feira haverá novamente greve, e nos dias 2, 4 e 12 de julho.



Ainda hoje, os funcionários judiciais irão concentrar-se, a partir das nove horas da manhã, no Campus da Justiça, em Lisboa.

O Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais esteve no Bom Dia Portugal e explicou os objetivos desta greve.



Fernando Jorge afirma que os atrasos na justiça são uma situação recorrente e que a greve não pode servir de justificação para os mesmos.