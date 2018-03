Comissão admite eventuais erros e compreende palavras de Jorge Gomes

Foto: Miguel Vidal - Reuters

É esta a reação da Comissão depois de o antigo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ter criticado a Comissão dizendo que usou dados falsos, nomeadamente no que diz respeito ao dispositivo disponível.



Em declarações a agência Lusa, o presidente da Comissão Técnica Independente, João Guerreiro, admite que alguma informação possa estar incorreta, mas, se isso se verificar, lembra que foi usada informação oficial.



Questionado sobre as críticas do antigo secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes ao relatório sobre os incêndios de outubro de 2017, João Guerreiro garante que a comissão independente vai estudar os argumentos de Jorge Gomes revelando que o antigo secretário de Estado lhe fez chegar uma carta com apreciações ao documento.