Comissão de trabalhadores do INEM acusa relatório da IGAS de "erro grosseiro"

Foto: Nuno Veiga - Lusa

A comissão de trabalhadores acusa a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) de ignorância funcional e incompetência. É desta forma que reage as conclusões do relatório da IGAS sobre as mortes ocorridas em novembro do ano passado, durante a greve dos técnicos de emergência médica.