Concelho de Castro Marim e Alcoutim, em Faro, em risco `máximo`

Lusa22 Set, 2017, 07:15 | País

Além do risco `máximo` para Castro Marim e Alcoutim (Faro), o Instituto colocou em risco `muito elevado` de incêndio mais de três dezenas de concelhos dos 18 distritos do continente em risco, com exceção de Setúbal, Lisboa, Évora, Braga e Viana do Castelo.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, em especial nas regiões montanhosas, vento fraco, soprando moderado do quadrante norte no litoral oeste até final da tarde e nas terras altas até ao meio da manhã e para o final do dia e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No continente, as temperaturas mínimas vão variar entre os 10 graus Celsius (Guarda, Bragança e Braga) e os 16 (em Faro) e as máximas entre 23 (Porto, Viana do castelo e Leiria) e os 30 (em Santarém).