Concelho de Soure regista dez desalojados

"Temos 10 pessoas ao nosso cuidado, da Câmara [Municipal], e há muita gente que está em casa dos familiares", afirmou Rui Fernandes à agência Lusa.

Segundo o presidente do Município de Soure, no distrito de Coimbra, hoje deverá ser realizada "uma deslocação forçada", na freguesia de Pombalinho, de "uma pessoa que tem a casa em ruína", que vive sozinha e se recusa a sair dela.

Em declarações à agência Lusa, o autarca notou que o caudal do rio Arunca (afluente do Mondego) está "a descer na vila, mais ou menos desde as 03:00 da manhã", com "os rios a regressarem ao leito, mas ainda em cheias, a chegar ao Parque da Várzea".

Na corda do Mondego, em Figueiró, Granja do Ulmeiro e Alfarelos, há estradas cortadas, uma vez que no rio Mondego não se verifica "nenhuma descida efetiva do caudal".

Ainda de acordo com o presidente deste município do Baixo Mondego, o dia está a ser dedicado às "duas grandes tarefas" do concelho: "recuperar coberturas, com muita ajuda dos bombeiros", e, "com o pessoal da rede elétrica, continuar a efetivar ligações".

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.