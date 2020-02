Conferência Episcopal mantém luta contra a despenalização da eutanásia

A instituição que agrega os bispos da Igreja Católica Portuguesa garante que acompanha e apoia todas as iniciativas que continuarão a decorrer pela defesa da vida e contra a despenalização da morte medicamente assistida.



Também a Associação dos Médicos Católicos Portugueses fala num dia negro para a dignidade dos portugueses e num marco histórico de uma jornada de retrocesso civilizacional.



Esta associação apela mesmo ao Presidente da República, para que faça uso do poder de veto, em relação ao diploma da eutanásia.



Marcelo Rebelo de Sousa tem agora 20 dias, como conta a jornalista Rosa Azevedo, para tomar uma decisão.



Veto presidencial, promulgação ou envio do diploma da Eutanásia para o Tribunal Constitucional são as três hipóteses em cima da mesa.



Quanto aos deputados, têm agora de chegar a acordo num texto único, que será ainda votado na Assembleia da República.



Os cinco projetos aprovados na generalidade no parlamento admitem que só podem pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável.