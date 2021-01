Confinamento geral volta a estar em cima da mesa

As medidas aprovadas esta quinta-feira são mais duras, mas apenas para este fim de semana.



Entre sábado e domingo, é proibida a circulação entre concelhos em todo o território nacional. É também proibida a circulação na via pública a partir da 1 da tarde nos concelhos com risco elevado, muito elevado e extremamente elevado. São restrições mais duras do que noutros fins de semana, quando os concelhos de risco elevado não tinham que cumprir o recolher obrigatório.



Agora, de fora, ficam apenas 25 concelhos de risco moderado, quase todos no interior do país e no litoral alentejano.