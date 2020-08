Confrontos entre polícia e manifestantes após anúncio de vitória de Lukachenko

Aleksander Lukachenko terá convencido 80% dos eleitores, e vai assim continuar no poder, onde já se encontra há 26 anos.Perante estas projeções, milhares de bielorussos saíram à rua. Uma associação de direitos humanos fala num morto e dezenas de feridos na sequência de confrontos entre a polícia e os manifestantes.O jornalista José Milhazes, especialista da Antena 1 para assuntos do Leste Europeu, diz que os resultados destas presidenciais deixam muitas dúvidas.A leitura de José Milhazes sobre esta perpetuação no poder do presidente bielorusso.