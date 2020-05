Congelamento das progressões na Administração Pública "não está em cima da mesa"

O mesmo se passa em relação ao aumento salarial de 1%, previsto para o próximo ano. A ministra Alexandra Leitão não garante que seja possível manter esse compromisso.Já quanto a eventuais cortes salariais, adianta que, num cenário de austeridade, os cortes salariais não vão ser a primeira opção.A ministra acredita que o teletrabalho veio para ficar e é uma matéria que Alexandra Leitão quer levar às negociações com os sindicatos. Em termos gerais a partir de amanhã só fica em teletrabalho quem tenha filhos menores de 12 anos ou doenças crónicas. Todos os outros voltam ao serviço ou podem ficar em teletrabalho se esse for o entendimento dos dirigentes superiores dos serviços, por acordo com o trabalhador, conforme a lei prevê atualmente.A ministra espera também acelerar o processo de integração de precários na função pública, o PREVPAV, para que seja concluído antes do fim do ano. Até agora foram integrados 20 mil trabalhadores.Alexandra Leitão revelou ainda à Antena 1 e ao Jornal de Negócios que a partir de segunda-feira as Lojas do Cidadão vão retomar o atendimento presencial mas apenas por marcação. Consciente que a recuperação dos atrasos pode demorar para lá do fim do ano, a ministra diz que mesmo que o prazo de prorrogação chegue ao fim, desde que a pessoa tenha uma marcação, o cartão não perde a validade.Alexandra Leitão, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Publica é a convidada do programa Conversa Capital, uma entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena1 e Catarina Almeida Pereira, do Jornal de Negócios.