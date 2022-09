Conhece-se hoje o acórdão judicial dos 11 acusados de Pedrógão Grande

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O tribunal de Leiria revela esta terça-feira o acórdão do caso dos 11 arguidos acusados de homicídio por negligência e ofensa à integridade física no processo dos incêndios de Pedrógão Grande, de há cinco anos.