Conhecido o plano de reorganização das urgências pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo

Foto: António Antunes - RTP

O plano abrange os 14 serviços de urgência. Onze mantêm-se em funcionamento permanente. Apenas três passam a funcionar entre as 9h00 e 21h00. São o Hospital de São Francisco Xavier, a unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste e o Hospital de Loures, que deixa também de ter serviço de urgência pediátrica aos fins de semana.