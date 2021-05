Conselho de Ministros. Nove concelhos são mantidos em alerta

A maioria do país está agora com as regras de 1 de Maio. De acordo com as declarações da ministra Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, apenas os concelhos de Odemira, Carregal do sal, Resende, Paredes e Cabeceiras não se encontram neste enquadramento. É mantida ainda a situação de cerca sanitária em São Teotónio e Longueira/Almograve.