Conselho de Prevenção da Corrupção lança campanha de sensibilização

Em comunicado, a CPC adianta que a campanha é destinada às redes sociais e foi estruturada tendo por base uma ideia chave: "a cor da transparência".

"O apelo motivacional aos cidadãos foi dirigido à identificação do grupo profissional e à ideia e imagem de sucesso associada à ética, à integridade e aos valores sociais", refere o Conselho.

De acordo com o CPC, na campanha, existem quatro imagens associadas à transparência que são a base da campanha e que deverão ser conjugadas com as imagens de cidadãos dos diversos setores profissionais, aos quais se atribuiu uma identidade: nome, profissão e um slogan.

"A força persuasiva da campanha, está não só associada às imagens, mas também à sua mensagem.(...) Está ligada à simplicidade da mensagem gráfica e verbal, mas também à ideia da repetição da ideia da cor `transparência` que percorre toda a campanha", explica o Conselho.

Na nota, é ainda referido que a campanha inscreve-se na estratégia nacional do CPC de sensibilização do público em geral para as questões da ética, para a valorização de princípios da cidadania, da integridade, e para a consolidação de uma cultura de reprovação do que é ilícito, valorização de princípios e valores como a integridade, a confiança, o compromisso com os valores, o respeito pelo outro e pelos bens públicos.