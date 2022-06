Constitucionalista Bacelar Gouveia acha estranho votar Eutanásia quando só há pareceres contra

Os projetos que vão ser discutidos esta quinta-feira e nomeadamente aqueles que vão ser apresentados pelo Partido Socialista são, para Bacelar Gouveia, pouco claros.O académico e constitucionalista defende que os argumentos não são suficientes para apaziguar as angustias do presidente Marcelo Rebelo de Sousa.Bacelar Gouveia chega mesmo a dizer que há conceitos nestes documentos que são perigosos.Já para a professora de Direito Penal da Faculdade de Lisboa, Inês Ferreira Leite, a opinião é contrária e refere que é natural que existam muitas dúvidas numa situação legal que é enfrentada pela primeira vez no país.