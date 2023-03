Constitucionalistas continuam a ter dúvidas no novo texto da lei da eutanásia

RTP

As dúvidas persistem aos constitucionalistas no novo texto da lei da eutanásia. Na alteração que o legislador introduziu, a dúvida está no ponto em que a redação da nova lei diz que a eutanásia só pode acontecer quando for impossível ao doente praticar o suicídio assistido.