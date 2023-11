Constrangimentos em hospitais de todo o país. Qual é o ponto de situação?

A urgência de. Já a urgência pediátrica encerra todas as noites entre as 20h00 e as 8h00 por tempo indeterminado.Os médicos obstetras do Amadora-Sintra vão reunir-se com o Conselho de Administração e a direção clínica. Os profissionais consideram que a situação está a ser insustentável e relataram algumas situações relativas ao dia de ontem, com apenas dois médicos escalados.A urgência de obstetrícia e ginecologia só reabre às 8h00 de sexta-feira, mas volta depois a fechar na próxima semana. Já a urgência de pediatria reabriu às 8h00, mas volta a encerrar às 20h00.A RTP esteve esta quinta-feira neste hospital, onde, recusando exceder as 150 horas extra anuais.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, o cenário na urgência pediátrica é semelhante: encerra todas as noites até às 8h30.

No Hospital Dona Estefânia, a RTP verificou na manhã desta quinta-feira que a situação estava calma, apesar de este estabelecimento de saúde ter vindo a sofrer os impactos do encerramento da urgência noturna do Hospital São Francisco Xavier.No início desta semana,diariamente.

Hospitais do Norte e Centro também afetados

A norte do país também se registam constrangimentos nos hospitais.Já em Penafiel, a urgência de obstetrícia está encerrada.A RTP constatou esta manhã, ainda que a urgência de obstetrícia e ginecologia esteja encerrada desde as 8h00 de quarta-feira e só reabra no sábado às 8h00.O hospital já pediu aos doentes que não se dirijam a esses serviços e que se desloquem a outros centros hospitalares.

Na Guarda, há constrangimentos sexta-feira e no fim de semana na urgência médico-cirúrgica do Hospital Sousa Martins.

Nocausados pela decisão do Conselho de Administração de encerrar na quarta-feira, das 19h00 às 8h30, a urgência em cirurgia e ortopedia. Foi já ativado um plano de contingência.A via verde coronária, uma referência neste hospital, será igualmente afetada já a partir de sábado e durante 12 dias. Em causa está a luta dos profissionais de saúde, com os sindicatos e o Governo num impasse nas negociações.

Regista-se também uma diminuição de camas no serviço de cuidados intensivos: são apenas 20.

Utentes urgentes em Leiria desviados para Coimbra



Já na zona Centro do país,por “falta de recursos humanos médicos”, anunciou a unidade de saúde no Facebook."Em situações urgentes, as utentes poderão dirigir-se à Maternidade Dr. Bissaya Barreto ou à Maternidade Dr. Daniel de Matos", em Coimbra, adiantou o centro hospitalar.Os médicos e o Governo continuam sem chegar a acordo sobre os aumentos salariais, apesar de terem consolidado os avanços negociais noutras matérias, como as férias e o tempo de trabalho no serviço de urgência.