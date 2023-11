Constrangimentos no SNS. Médicos mantêm escusas, enfermeiros entram em greve

No caso dos enfermeiros, é exigida a abertura imediata de negociações com a tutela, paraentre os profissionais do continente e das regiões autónomas.A RTP esteve esta manhã no Centro de Saúde de Agualva, onde dezenas de pessoas aguardaram à porta para conseguirem uma senha e serem atendidos, como é habitual acontecer.Já no Centro de Saúde de Odivelas a fila no exterior era menor.A falta de médicos de família torna por vezes difícil fazer as ligações entre situações de alguns pacientes nos hospitais e o seguimento nos centros de saúde.Além da greve convocada pelo Sindepor, está a decorrer desde segunda-feira uma outra greve às horas extraordinárias convocada pelo Sindicato Nacional dos Enfermeiros e que deverá prolonga-se até 25 de novembro.

“Não me venham dizer que não há dinheiro”, diz Raimundo

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, deslocou-se ao Centro de Saúde de Odivelas esta manhã para “um contacto com a realidade da vida e das dificuldades das pessoas”.As pessoas vivem com constantes dificuldades, com dificuldades de acesso a médicos de família, a consultas, tratamentos”.Para Paulo Raimundo, quem ouve o primeiro-ministro e o ministro da Saúde fica com a ideia de que “está tudo bem”. “Até chegam ao descalabro de pedir às pessoas que, em vez de virem ao médico, telefonem para a linha Saúde 24”, criticou., porque se não houvesse não se davam dois mil milhões de benefícios fiscais no próximo ano aos grandes grupos económicos”, defendeu o líder comunista.

Constrangimentos em hospitais

À greve dos enfermeiros junta-se o protesto dos médicos que recusam fazer mais horas extraordinárias, provocando fortes constrangimentos nas urgências de hospitais de todo o país.Há cerca de. A urgência de ortopedia do hospital de Vila Real vai estar indisponível durante 11 noites de novembro, mês em que a urgência pediátrica de Chaves também estará fechada.

Também este mês, a urgência de cirurgia do hospital de Portalegre estará fechada cerca de 20 dias.

A RTP esteve esta manhã no Hospital de Santa Maria da Feira, onde a pressão se faz sentir depois de terem sido entreguesNesta unidade de saúde notam-se condicionamentos especialmente durante a noite na ortopedia, com vários utentes a serem desviados para outros hospitais. Já a urgência de pediatria vai ser fechada durante as noites do fim de semana.Carlos Carvalho, diretor clínico do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, considera a situação “preocupante”, mas destaca a “excelente colaboração” com o Hospital de Aveiro. “Temos drenado doentes sempre que necessário”, explicou à RTP., acrescentou.A reunião entre os sindicatos dos médicos e o Governo, que estava prevista para esta sexta-feira, passou para sábado à tarde.