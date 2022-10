Contestação à Estação de Metro no Jardim da Parada avança com petição

À Antena 1 o Metropolitano de Lisboa garante que esta decisão é definitiva porque é melhor para servir a população nesta zona da cidade.Mas os moradores e outros cidadãos que constituíram o Movimento "Salvar o Jardim da Parada" ainda não desistiram de mudar a localização afastando o acesso ao Metro algumas dezenas de metros.



Existe uma petição na internet já com mais de 7 mil assinaturas para levar o assunto a discussão na Assembleia da República.

Hoje há um debate na Assembleia Municipal de Lisboa, aberto ao público, e o Movimento "Salvar o Jardim da Parada" espera que o bom senso prevaleça e que não se sacrifique o jardim, havendo uma localização para o acesso ao Metro disponível nas proximidades.É para este jardim no coração da freguesia de Campo de Ourique que vamos com a repórter Arlinda Brandão que também foi ouvir os argumentos do Metropolitano de Lisboa.Arlinda Brandao