Continua a haver trabalho infantil em Portugal

A denúncia é feita à Antena 1 pela Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil.

A presidente da CNATI, Fátima Pinto, em entrevista à Antena 1, diz que “as crianças são exploradas. Têm cargas horárias enormes de trabalho e nenhuma supervisão.”





Fátima Pinto alerta também para o facto das crianças que recebem rendimentos podem mesmo não ficar com essas verbas.A Organização Internacional do Trabalho quer apostar na mobilização em torno da justiça social.A eliminação do trabalho infantil é um dos elementos fundamentais.Um dos objetivos é apoiar a Ratificação Universal da Convenção sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego, adotada há meio século. Os 16 anos de idade.