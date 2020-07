Conversa Capital com Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos

Sobre o prémio de desempenho a atribuir aos médicos, Miguel Guimarães diz que os médicos não precisam de prémios, nem de um prémio que não se sabe o que vai ser, precisam, isso sim, de ver a sua carreira valorizada. Mais: acusa a ministra da saúde de não ter valorizado o trabalho dos médicos. Aliás, Miguel Guimarães adianta que o primeiro-ministro esteve e continua a estar bem na condução da gestão da pandemia o mesmo não acontece com a ministra da Saúde, que não ouve as recomendações dos médicos e a diretora-Geral da Saúde, a quem Miguel Guimarães acusa de mentir.A propósito da falta de verdade, o bastonário não tem duvida que os transportes públicos são uma fonte de contágio e espera que os jogos da champions não tenham público. Quanto a uma eventual nova vaga da pandemia no inverno, Miguel Guimarães espera que as vacinas cheguem a tempo e considera que a encomenda devia ter sido maior. Adianta ainda que devem ser desde já preparados dois hospitais de retaguarda, um em Lisboa e outro no Porto.Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Catarina Almeida Pereira do Jornal de Negócios.