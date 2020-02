Coronavírus. António Saraiva alerta para problemas para a economia portuguesa

O sector têxtil pode ser obrigado a parar a produção.



A dificuldade em receber matéria-prima com origem em países asiáticos está a provocar problemas. Algumas empresas estão já a fazer ajustes na produção.



Para além deste setor, o presidente da CIP, António Saraiva diz que há outros setores que podem vir a ser afetados.



O empresário entrevistado pelo jornalista João Ramalhinho defende que é preciso avançar rapidamente com planos de contingência até porque, se nada for feito, o prazo fica cada vez mais curto.