Coronavírus. Décimo caso suspeito em Portugal é uma criança regressada da China

"A Direção-Geral da Saúde informa que foi validado um caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica", confirmou a DGS em comunicado.



"A criança ficou internada, tendo já sido realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge", esclareceu a entidade.

Até agora, em Portugal, oito casos suspeitos deram resultado negativo nos testes. O nono caso continua a aguardar o resultado dos exames.

A ministra da Saúde avançou que o caso da criança foi validado no domingo e que as análises realizadas à menor estão a ser avaliadas em laboratório em conjunto com as do nono caso suspeito, o de um adulto que se encontra internado no Centro Hospitalar de São João.“A opção pela realização conjunta das análises prendeu-se unicamente com a rentabilização de meios, ou seja, houve uma análise que foi feita ainda ontem à noite, que tivemos o resultado e que partilhámos [o oitavo caso suspeito], e agora há duas análises cujos resultados se aguardam”, explicou Marta Temido., concluiu.