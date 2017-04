Corrida de burros ajuda a proteger espécie em vias de extinção

O "burródromo"



Belarmino Figueiredo, proprietário dos burros, explora uma pequena quinta perto de Alcobaça, onde tem cerca de 30 destes animais em vias de extinção. "Antigamente, quem tinha burros usava-os para trabalho, hoje em dia é para lazer", explica.

Penduradas ainda na varanda da associação, algumas mulheres viam ao longe a chegada dos burros e contavam histórias de infância.“De um lado do alforge ia a pedra, do outro ia eu, a caminho da praia. Bons tempos”, referia Fátima, em conversa com a amiga Maria.Conversa puxa conversa, Maria afirmou: “Eu era gémea. Eu e o meu irmão íamos montados na burra, cada um no seu cesto. Tu pelos vistos és irmã de uma pedra (risos)”.Mas se os sorrisos estavam estampados no rosto dos mais velhos, as crianças saltavam de alegria e queriam ver os burros mais perto.Os pais incentivavam, mas os mais pequenos, pouco habituados a estes “estranhos animais, parecidos com os cavalos”, mais pequenos e muito peludos, não se aproximavam.A mais destemida foi Helena Stroo Cloeck, de dez anos, filha de um casal de holandeses que veio para a terra há cerca de uma década. Esta foi a primeira vez que montou um destes pachorrentos animais.“Gostava de ter um burro e muito”, disse, exprimindo um sorriso.Interrogada sobre as atividades destes animais, Helena não hesita: “Traziam comida, transportavam as pessoas numa carroça e serviam para a agricultura. Agora servem para fazer corridas”.Mas se as crianças se sentem felizes, os adultos perdem a vergonha e também querem experimentar, como Conceição Domingos, que habitualmente está atrás do balcão da sociedade local.De chapeu àna cabeça, dona São, como é conhecida na aldeia, mostra-se muito animada com a chegada dos animais.“Eu vinha brincar um bocadinho além de trabalhar, mas gostaria de dar uma volta.” E foi.Chegada ao pé do animal, de chapéu em riste, com ajuda do dono dos burros, alça da perna e sobe.“Olhe que não é assim que uma senhora monta”, alerta um dos senhores, “é de lado”.Respondendo de pronto, dona São diz: “Era o que faltava. Isso era antigamente”.A albarda, todavia, estava ainda meia solta. Não fora a ajuda pronta dos homens e teria caído redonda no chão.