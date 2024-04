Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o diretor executivo do Grupo garante que está a colaborar com o Ministério Público que investiga negócios de Miguel Albuquerque com o grupo Pestana CR7.O Grupo Pestana fez uma auditoria interna depois das investigações de corrupção na Madeira e diz que não encontrou "nenhum facto".