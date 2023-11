Foto: António Antunes - RTP

A subida das águas do mar e consequente erosão costeira, são apenas duas das muitas consequências das alterações climáticas que atingem falésias, praias ou promontórios. Entre as várias zonas do litoral sujeitas a estas ameaças a Costa da Caparica é uma das primeiras localidades pode ser obrigada a um recuo forçado.