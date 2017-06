Costa e Marcelo expressam condolências a familiares das vítimas

RTP 18 Jun, 2017, 08:03 / atualizado em 18 Jun, 2017, 09:12 | País

"Queria antes de mais apresentar os meus sentimentos aos familiares das vítimas civis, acompanhando-os na sua dor e fazendo-o em nome de todos os portugueses", afirmou Marcelo rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas no local.



Visivelmente comovido, o Presidente da República deu uma palavra de agradecimento a todos aqueles que lutam contra o incêndio que ainda está por circunscrever. "Quero dar uma palavra de agradecimento e apoio, porque a missão vai continuar, está a continuar e vai continuar numa área ampla".



"A maior tragédia de vidas humanas", diz António Costa

Assembleia da República apresenta condolências

O Presidente da República explicou que não existe falta de capacidade nem competência na luta contra o incêndio que começou por volta das 14h00 de sábado."Houve e há uma mobilização notável com os meios existentes e aqueles que estão para chegar. Uma coragem e determinação, capacidade de resistência perante elementos naturais, infelizmente únicos", afiançou Marcelo Rebelo de Sousa.O primeiro ministo falou esta noite da situação que se está a viver em Pedrógão Grande. António Costa disse, a caminho da Proteção Civil, que se trata da maior tragédia de vidas humanas que há conhecimento nos últimos anos."Seguramente estamos perante a maior tragédia de vidas humanas que temos vivido", declarou o primeiro ministro.António Costa reuniu com o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) para receber um ponto de situação em que se baseará para tomar uma decisão em relação ao número de meio a ser utilizado no combate a este e outros incêndios."A seu tempo, temos de apurar o que é que aconteceu", concluiu o primeiro ministro português.O vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão manifestou em nome de todo o parlamento condolências às famílias das vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que provocou pelo menos 43 mortos."Em nome do senhor presidente da Assembleia da República, em meu próprio e de todo o parlamento, manifesto sentidas condolências às famílias desta extraordinária catástrofe que a todos nos afeta", declarou Jorge Lacão à agência Lusa."Às populações de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos, seus responsáveis autarcas, bombeiros, autoridades de segurança e a todos aqueles que tão empenhadamente se têm mobilizado para minimizar os efeitos trágicos deste incêndio manifesto solidariedade institucional profunda e pesar a todos quantos partilham a dor deste momento", disse Jorge Lacão.