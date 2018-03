Costa encerra no sábado congresso da FAUL do PS em Sintra

Lusa23 Mar, 2018, 12:19 | País

Duarte Cordeiro, atual vice-presidente da Câmara de Lisboa, sucede ao secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, na liderança desta federação, num congresso que será aberto, de manhã, pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Este congresso, ao longo do dia, terá ainda intervenções dos presidentes das câmaras de Sintra, Basílio Horta, e de Lisboa, Fernando Medina, da secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, e do antigo ministro socialista Jorge Coelho.

Já o congresso federativo do Porto - a maior Federação do PS em número de militantes e que será liderada por Manuel Pizarro nos próximos dois anos - decorrerá em Lordelo, município de Paredes, e terá o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na sessão de encerramento.

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o dirigente socialista Porfírio Silva marcarão presença no Barreiro, no encerramento do congresso federativo de Setúbal, que terminou com a reeleição para a presidência do atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes.

Também no sábado, o ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, encerra em Espinho o congresso federativo de Aveiro, que consagra a nova liderança do presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, enquanto o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, estará em Cabeceiras de Basto no encerramento do congresso de Braga, cuja estrutura continuará a ser liderada por Joaquim Barreto.

Ainda no que respeita a sessões de encerramento de congressos federativos do PS no dia de sábado, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marca presença em Proença-a-Nova (Castelo Branco), e o titular da pasta da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, em Pombal (Federação de Leiria) e em Almeirim (Federação de Santarém).

Igualmente no mesmo dia, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, encerra o congresso de Viana do Castelo, o titular da pasta da Economia, Manuel Caldeira Cabral, o de Vila Real, e o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, o da Federação do Oeste em Sobral do Monte Agraço.

No domingo, o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva discursa na sessão de encerramento do congresso federativo de Coimbra, que reelegeu Pedro Coimbra, enquanto o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, encerra o de Évora.

Também no domingo, Ana Catarina Mendes discursa na sessão de encerramento do congresso da Federação de Viseu, que se realiza em Resende.