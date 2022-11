Costa sobre demissão de Miguel Alves. "Felizmente ninguém está acima da lei"

Na chegada à sede do PS para a reunião da Comissão Política do partido, António Costa destacou que o caso que envolve a contratação de serviços pela Câmara de Caminha nada tem a ver com as polémicas noticiadas nas últimas semanas.



"Felizmente ninguém está acima da lei", respondeu o primeiro-ministro, quando questionado sobre as consequências desta demissão.



Miguel Alves não resistiu no cargo depois de o Ministério Público o ter acusado de prevaricação num caso que envolve a contratação de serviços pela Câmara de Caminha.