Cotrim Figueiredo teme maioria absoluta do PS

A pouco mais de duas semanas da convenção eletiva do partido, o também deputado único liberal considera que não foi a geringonça, criada em 2015, a maior "alteração estrutural do espetro partidário português", mas sim o que aconteceu em 2019, "com o aparecimento de novos partidos, que acaba por fazer à direita aquilo que já tinha sido feito à esquerda", considerou em entrevista a agência Lusa.", considera.Dar sinais de maturidade sim, mas não de "cinzentismo ou de prudência", pede Cotrim Figueiredo, defendendo que a democracia portuguesa tem de "ser capaz de enfrentar problemas novos, com geometrias partidárias novas e saber encontrar confluência, capacidade de negociar e de comprometer entre forças políticas".", compara.Ideias e visão estratégia é algo que, segundo o presidente liberal, falta ao PS, o que o conduziu "a forçar uma crise" em relação ao Orçamento do Estado para 2022, admitindo que ainda hoje não sabe "se isto não foi essencialmente propositado".", avisa.Rejeitando comparações com a maioria absoluta de José Sócrates -- "a Iniciativa Liberal compara pouco pessoas", garante -, o deputado enfatiza que "", mas esse nem é o ponto principal porque "".

A Iniciativa Liberal vai realizar a VI Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, na qual será eleita a comissão executiva, nos dias 11 e 12 de dezembro, em Lisboa, e até ao momento João Cotrim de Figueiredo é o único candidato.