Covid-19. Apesar de incidência elevada eventos mantêm-se em Vila Nova de Paiva

Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, é um dos concelhos em risco muito elevado devido à Covid-19. O município está com uma incidência de 1.173 casos por 100 mil habitantes, mas o autarca local diz que os eventos marcados até ao final do ano vão manter-se.