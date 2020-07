Covid-19. Centro português confirma segurança de ventilador

Num esclarecimento divulgado na segunda-feira na plataforma LinkedIn, o CEiiA, sediado em Matosinhos, afirmou que a autorização especial emitida pelo Infarmed, nos termos do PE-COVID-19 (Procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito da covid-19), assegura "que".A primeira versão do Atena, desenvolvida em 45 dias, teve por base uma candidatura ao programa INOV-COVID da Agência Nacional de Inovação (ANI), cujo financiamento é 100% reembolsável e através do qual o CEiiA recebeu "um empréstimo" no valor de 2,6 milhões de euros, que será devolvido conforme as vendas do ventilador no mercado internacional.Além deste financiamento, "mais de 100 mil portugueses" contribuíram para o projeto e um conjunto de mecenas científicos ajudaram com um milhão de euros "tendo como contrapartida a entrega de 100 ventiladores aos hospitais portugueses", que foram disponibilizados de "forma gratuita".





", referiu o CEiiA, acrescentando que vai devolver o contributo dos mais de 100 mil portugueses, tendo para o efeito assinado um protocolo com o Banco Alimentar.No esclarecimento, o centro salientou ainda que a autorização para utilização da primeira versão do ventilador Atena não significa "a certificação CE do produto", à qual o centro de investigação e inovação pretende submeter a segunda versão do dispositivo médico.", de acordo com a nota.O projeto, que envolve a segunda versão do Atena, está a ser desenvolvido no âmbito do 4Life Lab, que, entre outras entidades, integra os Hospitais de São João e de Santo António, no Porto e a Escola de Medicina da Universidade do Minho.", acrescentou o CEiiA no esclarecimento, que surgiu na sequência de uma notícia emitida pela RTP.