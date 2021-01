Covid-19. Chega esta semana o primeiro lote da vacina da Moderna

A vacina da Moderna chega esta semana a Portugal, com um primeiro lote de oito mil doses, e na semana de 25 de Janeiro chegarão mais onze mil. A vacina da Moderna foi a segunda a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento. O pneumologista Luís Rocha esteve no Bom Dia Portugal a explicar as diferenças entre a vacina da Moderna que agora chega ao País e a vacina da Pfeizer.