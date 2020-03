Covid-19. Conselho Nacional de Saúde Pública rejeita encerrar escolas compulsivamente

O conselho defende também que devem ser reforçadas as medidas de contenção e de meios para as implementar.



Diz que ainda que não se justifica o encerramento de museus sem determinação das autoridades de saúde, ainda assim defende a limitação do número de visitantes.



As recomendações vão ser analisadas, hoje, no Conselho de Ministros.



O conselho volta a reunir-se na sexta-feira. O porta-voz do Conselho Nacional de Saúde Pública explica as recomendações.