Covid-19. DGS tem três cenários para a evolução da pandemia no inverno

No primeiro cenário, mantem-se a reduzida mortalidade e ocupação de unidades de cuidados intensivos.



No segundo cenário, passa a haver incidência maior do vírus e a ocupação das camas hospitalares passa a ser de moderada a elevada, em resultado da lenta redução da eficácia das vacinas por perda de imunidade ao longo do tempo.



Por fim, no pior cenário, pode surgir uma nova variante, que reduza rapidamente a eficácia dos esquema vacinal aumentando a transmissibilidade e a gravidade da doença.



São apenas linhas orientadoras, que servem para o Serviço Nacional de Saúde minimizar os casos de doença grave e a mortalidade por Covid-19.