Covid-19. Doentes em consultas externas podem ser vacinados nos hospitais

”, afirmou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo em entrevista à RTP3.





Segundo o responsável do plano de vacinação que se iniciou no final de 2020, este procedimento “” de vacinar as pessoas com doenças e constitui também uma “”.”, disse Gouveia e Melo, que admitiu que esta vacinação em contexto hospitalar possa arrancar já na próxima semana.Se não existirem contratempos na entrega das vacinas que estão previstas chegar a Portugal, o coordenador da "task force" reiterou também a meta de ter 70% da população vacinada com a primeira dose contra o vírus SARS-CoV-2 entre o final de julho e agosto.De acordo com dados divulgados terça-feira pela Direção-Geral da Saúde,Segundo o relatório semanal da vacinação,