Covid-19. Forças Armadas distribuem cerca 1.500 refeições por dia, afirma ministro da Defesa

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Depois da cerimónia do 25 de Abril no Parlamento, o Presidente da República participou na distribuição de alimentos pelos sem-abrigo nas ruas de Lisboa. As Forças Armadas estão no terreno a ajudar na entrega de refeições.