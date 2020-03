Covid-19. Governo declara estado de alerta. O que significa e que implicações tem?

Este estado de alerta significa que, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Conselho de Ministros na madrugada desta sexta-feira.Segundo o Diário da República,. O que é o caso da pandemia do novo coronavírus, em todo o território nacional.A partir do momento em que qualquer um destes estados seja declarado, as autoridades têm de implementar medidas de caráter excecional, como por exemplo as 30 que foram anunciadas na quinta-feira pelo Governo, em conferência de imprensa.

O que significa?



Na prática, este estado pode ser acionado em situações de acidente grave ou de catástrofe.As medidas impostas têm obrigatoriamente de ser comunicadas num despacho publicado em Diário da República.

Que implicações tem a declaração de alerta?



Segundo o Diário da República, quando um destes estados é decretado, vários procedimentos têm de ser seguidos.





Além disso, determina também