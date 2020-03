Covid-19. Governo suspende pagamento da Taxa Social Única previsto para esta sexta-feira

”, lê-se na informação divulgada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.O Governo indica ainda que os termos do adiamento das prestações e a definição das respetivas regras irão ser regulados, “”.Esta semana foram anunciadas medidas de apoio às empresas, caso de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no montante total de 3.000 milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia de Covid-19, de uma moratória dos bancos no pagamento de capital e juros e da redução a um terço em março, abril e maio das contribuições das empresas para a Segurança Social.

Esta sexta-feira o Conselho de Ministros volta a reunir-se para debater as medidas de apoio social e económico às famílias e a setores de atividade como a atividade comercial ou restauração.