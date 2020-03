Covid-19. Graça Freitas anuncia fecho de escolas caso a caso

Em conferência de imprensa conjunta, em Lisboa, após várias horas de reunião, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta recomendação "faz sentido" e que o encerramento de escolas será feito de forma casuística, "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".



"Não podemos estar antecipadamente a criar medidas desproporcionadas", afirmou Graça Freitas, sublinhando que "em cada região as administrações de saúde analisarão a situação concreta de cada escola".



As escolas portuguesas são frequentadas por mais de dois milhões de alunos: no ensino pré-escolar estão inscritas cerca de 240 mil crianças. No ensino básico e secundário são quase 1,4 milhões e nas instituições de Ensino Superior perto de 373 mil alunos.



O Conselho Nacional de Saúde Pública é um órgão consultivo do Governo e esteve reunido para decidir recomendações ao executivo sobre a situação no país relativamente ao novo coronavírus.



Portugal conta com 59 infetados de acordo com o último boletim oficial mas Graça Freitas admitiu que já são mais e anunciou ainda a integração de mais 1000 médicos.



Para esta quinta-feira está marcada uma reunião de Conselho de Ministros onde poderão ser tomadas decisões relativamente à pandemia do novo coronavírus.



Depois dessa reunião do executivo António Costa recebe os partidos políticos com assento parlamentar para fazer um ponto de situação do novo coronavírus em Portugal.