Covid-19. Hospital de missão no Porto vai receber doentes infetados

Os trabalhos começaram há uma semana e a unidade irá servirá de retaguarda aos Centros Hospitalares de São João, Santo António, e a que se juntou desde quinta-feira o Centro Hospitalar de Gaia e Espinho.



As instalações e camas deste hospital de missão do Porto foram montadas pela Câmara do Porto com o apoio do Exército Português.



O Conselho Regional da Ordem dos Médicos é responsável pela gestão hospitalar desta unidade.



Esta operação tem também o apoio da RTP, numa campanha pública de angariação de ajuda e à qual já aderiram vários doadores.



O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destaca que esta unidade não vai servir para tratar os casos mais graves, mas sim para servir de retaguarda aos hospitais centrais.