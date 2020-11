Covid-19. Hospital de Penafiel em ruptura

As transferências de doentes aumentaram para os hospitais vizinhos, os quais admitem estarem a chegar também ao limite da capacidade.



Com o Serviço Nacional de Saúde a dar sinais de exaustão, os hospitais das Forças Armadas começaram a colaborar no tratamento e acolhimento de doentes com covid-19.