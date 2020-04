Covid-19. Institutos Politécnicos preparam regresso faseado do ensino presencial

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos está a delinear um plano geral de regresso.



Em comunicado informou que o mesmo deve acontecer depois de "garantido o superior interesse de saúde e segurança dos estudantes, docentes, investigadores e corpo técnico das instituições".



Devem também ser garantidas as condições de distanciamento social, higienização dos espaços e disponibilização de equipamentos de proteção individual a todos na comunidade académica.



Cabe a cada instituição delinear um plano interno detalhado gradual e em articulação com as autoridades da saúde.



Com a ressalva de que o ensino a distância continuará a ser a norma até ao final do semestre letivo, em todas as restantes atividades, incluindo avaliações em que seja possível a sua concretização.



Pedro Dominguinhos é presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, e esteve, via Skype, no 3 às 10 da RTP3, para esclarecer os vários pontos deste plano.