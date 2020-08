Covid-19. Marcelo diz começa a ser "feita justiça" a Portugal

O Presidente da República diz que, ao contrário do que aconteceu anteriormente, agora tem vindo a ser "feita justiça a Portugal" e ao Algarve no combate à covid-19 e às restrições que são colocadas no país. O Presidente diz mesmo que está a "subir a maré de turistas" no Algarve.