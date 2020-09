Covid-19. Marcelo estabelece linha vermelha nas dezenas de mortos por dia

Marcelo Rebelo de Sousa deixou um alerta aos portugueses para estarem atentos e cumprirem aquilo que é pedido pelas autoridades de saúde para evitar um cenário agravado da pandemia.



O Presidente garantiu ainda que a todo o momento as autoridades tomarão as medidas necessárias em nome da defesa da vida e "o que for necessário decidir é decidido".