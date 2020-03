Covid-19. Ministra do Trabalho no Telejornal para explicar medidas do Governo

Face à propagação de covid-19, quem estiver em quarentena recebe a totalidade do salário, mas aqueles que ficarem de baixa recebem pouco mais do que metade. A governante defende que a "preocupação foi proteger as pessoas e salvaguardar a saúde pública". Foi o mesmo princípio, sublinharia Ana Mendes Godinho, que orientou a modalidade do acompanhamento de alunos até 12 anos que obriga a faltar ao trabalho.