Covid-19. Nova plataforma reforça prestação de cuidados de saúde

De acordo com um comunicado divulgado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a plataforma “RSE Live” vem “reforçar a capacidade de prestação de cuidados de saúde aos portugueses”, durante o período da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).



Esta nova plataforma de "telessaúde" vai garantir a “qualidade nas consultas de acompanhamento e seguimento dos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.



Segundo a nota, as “consultas podem ser realizadas remotamente, através das novas tecnologias de informação e comunicação, caso o médico entenda e o utente aceite”.



A plataforma vai permitir ao médico consultar o processo clínico do utente, analisar resultados e ainda a prescrição de medicamentos e solicitação de exames clínicos e laboratoriais.



Para conseguir aceder a esta nova modalidade de consultas, os utentes apenas precisam de um computador “com câmara e som” e de estar registados no Área do Cidadão do Portal SNS.



Estas teleconsultas “já arrancaram no Hospital Dr. Francisco Zagalo, em Ovar. Seguem-se o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.



Esta plataforma será, gradualmente, estendida às “restantes unidades de cuidados de saúde hospitalares e primários”.