Covid-19. Novo surto detetado após festa em parque de campismo de Grândola

A Autoridade de Saúde do Litoral Alentejano está já a investigar os contactos que os jovens mantiveram com outras pessoas fora do grupo.



Treze desses contactos já realizaram o teste e estão em isolamento preventivo, sendo os resultados conhecidos hoje.



Os funcionários do parque de campismo também já realizaram o teste e o resultado foi negativo.



Lígia de Sousa esteve em direto e falou com o Presidente da Câmara de Grândola.